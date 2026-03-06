Скончался известный азербайджанский журналист

Агентство по развитию медиа (MEDİA) выразило соболезнования в связи с кончиной журналиста Ниджата Рустамова.

Как сообщает 1news.az, соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства.

«Руководство и коллектив Агентства по развитию медиа выражают глубокую скорбь в связи с кончиной известного журналиста Ниджата Рустамова и приносят искренние соболезнования семье покойного. Аллах рехмет элесин!» - отмечается в сообщении.

Отметим, что Н.Рустамов скончался после продолжительной болезни в возрасте 48 лет. Покойный журналист был сотрудником газеты «Адалят».