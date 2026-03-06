 В ВВС состоялась церемония первого выпуска курса Байрактар - ФОТО | 1news.az | Новости
В ВВС состоялась церемония первого выпуска курса Байрактар - ФОТО

В соответствии с планом подготовки на текущий год в Учебном центре лётной подготовки «Байрактар Текноложи Азербайджан» при Военно-воздушных силах состоялась церемония первого выпуска курса подготовки специалистов по системе Bayraktar TB2, сообщает 1news.az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за Родину. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Генерал-майор Гасан Аловсадов поздравил выпускников с окончанием курса от имени руководства Министерства обороны и пожелал им успехов в дальнейшей службе.

На мероприятии была подчеркнута важность курса и отмечено, что подобные курсы оказывают положительное влияние на освоение военнослужащими специальных навыков, совершенствование их знаний и умений, а также на повышение их профессионализма.

В завершение церемонии выпуска выпускникам были вручены сертификаты.

