МО Турции считает низкой вероятность прямого конфликта с Израилем

Вероятность прямого военного конфликта Турции с Израилем, несмотря на напряженность в отношениях между двумя странами, минимальна.

Такое мнение высказал глава Минобороны республики Яшар Гюлер.

"В целом мы считаем очень низкой в настоящее время вероятность прямого военного конфликта. <…> При необходимости наши профильные ведомства задействуют каналы связи и координации, чтобы снизить риски недоразумений и случайных столкновений на земле", - сказал министр газете Posta.

Как отметил Гюлер, в Анкаре считают, что действия Израиля в секторе Газа и атаки на соседние страны наносят ущерб миру и стабильности в регионе. "Напряженность на Ближнем Востоке и в Средиземноморье значительно повлияла на отношения между Турцией и Израилем. В ее основе такие факторы, как разногласия по поводу будущего Сирии, энергетические ресурсы Восточного Средиземноморья, споры о морских зонах ответственности и региональные альянсы", - добавил глава турецкого военного ведомства.

Источник: ТАСС