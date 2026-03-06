В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

4. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

5. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

6. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

7. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея № 20;

8. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

9. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

10. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

12. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

13. Улица Мирзы Гадима Иравани, в направлении проспекта Хатаи;

14. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

15. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра.