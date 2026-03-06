 В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

First News Media08:40 - Сегодня
В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

4. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

5. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

6. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

7. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея № 20;

8. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

9. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

10. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

12. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

13. Улица Мирзы Гадима Иравани, в направлении проспекта Хатаи;

14. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

15. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра.

Поделиться:
141

Актуально

Политика

Арарат Мирзоян позвонил Джейхуну Байрамову

Общество

В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

Политика

Посольство Италии в Тегеране продолжит работу из Баку

Политика

Эрдоган: В беседе с моим братом Ильхамом Алиевым я осудил атаку на Нахчыван

Общество

В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

На трассе Баку-Губа автомобиль насмерть сбил пешехода

Бритни Спирс арестовали и заковали в наручники

Омбудсмен Азербайджана осудила дроновые атаки Ирана

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

В Азербайджане пенсии и пособия за этот месяц выплатят досрочно

Вниманию тех, кто хочет отправиться в хадж!

Эвакуационный самолет прибыл в Баку из Джидды - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

В центре Баку сносят три многоэтажных здания - ФОТО

Последние новости

Иран заявил, что с начала конфликта выпустил 600 ракет по Израилю и целям США

Сегодня, 08:55

В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

Сегодня, 08:40

Трамп заявил, что США после Ирана займутся Кубой

Сегодня, 08:32

США уничтожили более 30 кораблей иранского флота в совместной операции с Израилем

Сегодня, 08:25

На трассе Баку-Губа автомобиль насмерть сбил пешехода

Сегодня, 08:22

Трамп заявил, что хочет полной смены руководства в Иране

Сегодня, 08:18

Посольство Италии в Тегеране продолжит работу из Баку

Сегодня, 08:15

Начальники Генштабов Турции и Венгрии назвали дроновую атаку Ирана на Азербайджан нарушением международного права

Сегодня, 08:10

Арарат Мирзоян позвонил Джейхуну Байрамову

Сегодня, 00:22

Посол Италии в Иране эвакуировался через Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 00:00

Бритни Спирс арестовали и заковали в наручники

05 / 03 / 2026, 23:50

Организованы рейсы для обеспечения транспортной связи с Нахчываном по маршруту Баку-Игдир-Баку

05 / 03 / 2026, 23:41

Египет считает неприемлемыми атаки на Азербайджан, Турцию и арабские страны

05 / 03 / 2026, 23:37

МИД Черногории: Мы солидарны с народом Азербайджана

05 / 03 / 2026, 23:35

Бахрейна решительно осудил иранские атаки против Азербайджана

05 / 03 / 2026, 23:30

Бишкек выразил солидарность с Баку

05 / 03 / 2026, 23:22

Иран заявил о готовности к возможной наземной операции США

05 / 03 / 2026, 23:18

Омбудсмен Азербайджана осудила дроновые атаки Ирана

05 / 03 / 2026, 23:15

Шахбаз Шариф выразил солидарность Пакистана с Азербайджаном

05 / 03 / 2026, 23:03

Трое пострадавших при ударах иранских БПЛА по Нахчывану выписаны домой

05 / 03 / 2026, 23:00
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50