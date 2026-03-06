Презентована песня, с которой Израиль выступит на «Евровидении 2026» - ВИДЕО

Израильский телерадиовещатель KAN объявил о песне, которая представит страну на конкурсе «Евровидение» в Вене в 2026 году - ею стала композиция «Michelle» в исполнении певца Ноама Беттана.

Напомним, что Ноам Беттан получил право выступить от Израиля по итогам победы в ежегодном национальном шоу талантов «Хакохав Хаба» (Восходящая звезда) – отметим, что одним из соавторов конкурсной песни, которая звучит на английском, иврите и французском, выступает певица Юваль Рафаэль, представлявшая Израиля на «Евровидении 2025», где заняла второе место.

«Michelle» рассказывает историю человека, который делает осознанный выбор - вырваться из токсичного эмоционального круга. Это история о внутреннем росте и зрелости, о моменте, когда герой понимает: пора отпустить прошлое и открыть для себя новый путь.

«Я очень горжусь этой песней. Это огромная привилегия - привезти такое произведение на сцену «Евровидения». Песня наполнена энергией и эмоциями, охватывающими широкий спектр чувств», - цитирует Eurovision.tv представителя Израиля Н.Беттана.

По словам самого исполнителя, «Michelle» охватывает широкий диапазон чувств - певец выражет надежду на то, что песня подарит зрителям моменты общей радости и гордости, и принесёт людям немного света.

Ноам Беттан выступит в первом полуфинале «Евровидения» 12 мая - во второй половине вечера.

