Иногда в политике решения, которые на первый взгляд выглядят временными и ситуативными, со временем начинают восприниматься совершенно иначе.

История знает немало примеров, когда шаги, продиктованные конкретными обстоятельствами, постепенно превращались в элементы долгосрочной стратегии, определяющей устойчивость государства на годы вперед. Порой для того, чтобы понять истинный смысл таких решений, требуется время и определенная дистанция от момента их принятия. Лишь спустя несколько лет становится ясно, что речь шла вовсе не о реакции на отдельный кризис, а о продуманной линии поведения, рассчитанной на защиту страны в условиях быстро меняющегося мира.

Именно в таком контексте сегодня воспринимается решение о закрытии сухопутных границ Азербайджана, действующее с весны 2020 года. Тогда, в самом начале глобальной пандемии COVID-19, оно выглядело вполне естественным шагом, который предпринимали многие государства. Ограничение перемещения людей рассматривалось как временная санитарная мера, призванная сдержать распространение опасной инфекции. В условиях неопределенности и тревоги, охвативших весь мир, подобные решения воспринимались как часть глобальной практики.

Позднее, когда Всемирная организация здравоохранения объявила об отмене режима глобальной чрезвычайной ситуации, большинство стран постепенно вернулось к привычному режиму передвижения через границы. Однако Азербайджан сохранил действующий порядок. На первых порах это вызывало определенные неудобства для части граждан. Многие привыкли проводить короткие отпуска или праздничные дни в соседних странах, отправляясь туда на собственных автомобилях. Ограничения в сухопутном сообщении неизбежно изменили этот привычный ритм.

Со временем стало ясно, что решение, принятое в 2020 году, имеет более глубокие основания, чем первоначальная санитарная необходимость. Закрытые сухопутные границы стали частью комплексного подхода к обеспечению национальной безопасности в условиях нарастающей нестабильности в окружающем регионе. События последних лет убедительно показали, что геополитическая среда вокруг Южного Кавказа переживает период серьезных трансформаций, сопровождающихся ростом военных и политических рисков.

Азербайджан оказался одним из немногих государств региона, которое предпочло действовать осторожно, исходя из долгосрочных интересов собственной безопасности. Руководство Азербайджана приняло решение сохранить режим закрытых сухопутных границ, оценивая возможные последствия происходящих вокруг процессов. Такой подход отражает стремление не поддаваться краткосрочному давлению и принимать решения, рассчитанные на перспективу.

Важно подчеркнуть, что речь здесь не идет о политике изоляции. Закрытие сухопутных границ нельзя рассматривать как проявление недоверия к соседним государствам или отказ от международного сотрудничества, это решение в сфере государственного управления, основанное на анализе рисков и особенностей региональной обстановки. И с течением времени его логика стала очевидной.

Географическое положение Азербайджана открывает широкие возможности и одновременно требует повышенного внимания к вопросам безопасности. Республика находится на перекрестке важных транспортных маршрутов, участвует в крупных энергетических и инфраструктурных проектах, соединяющих различные части Евразии. Вместе с тем, соседство с крупными государствами и близость к зонам напряженности делают ситуацию вокруг страны сложной и подвижной.

На севере продолжается война между Россией и Украиной, начавшаяся в 2022 году. Этот конфликт стал крупнейшим вооруженным столкновением в Европе после Второй мировой войны и оказывает влияние на всю систему региональной безопасности. Военные действия, санкционное противостояние и связанные с этим экономические процессы неизбежно отражаются на соседних странах, регионах.

Южное направление также переживает напряженный период. Уже седьмой день продолжается вооруженное противостояние Израиля и США против Ирана. Ситуация развивается стремительно и привлекает внимание всего международного сообщества. Ранее подобная эскалация уже происходила в июне прошлого года и продолжалась 12 дней. Нынешнее противостояние развивается быстрее и отличается более масштабным применением современных средств ведения войны.

И именно на фоне этой эскалации произошел эпизод, который наглядно продемонстрировал, насколько непредсказуемой может быть обстановка у южных рубежей Азербайджана. Накануне территория Нахчыванской Автономной Республики подверглась атаке иранских беспилотников. Один из дронов был уничтожен азербайджанской системой противовоздушной обороны, другой упал на территорию аэропорта Нахчывана, еще один рухнул вблизи средней школы. К счастью, обошлось без человеческих жертв, не считая четырех пострадавших, однако сам факт подобного инцидента вызвал в Баку серьезное возмущение.

Особенно если учитывать, что Азербайджан с самого начала нынешнего конфликта придерживался подчеркнуто нейтральной позиции, воздерживаясь от шагов, которые могли бы быть восприняты Тегераном как недружественные. Более того, Баку выразил готовность оказать иранской стороне бескорыстную помощь в эвакуации ее дипломатов из Ливана, так же как направить в пораженные конфликтом зоны Ирана гуманитарную помощь. Наконец, именно Президент Азербайджана Ильхам Алиев — фактически единственный глава государства — лично посетил посольство Ирана, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью Али Хаменеи.

На этом фоне дроновая атака по территории Нахчывана, которая произошла на следующий же день, выглядит, мягко говоря, своеобразной формой «благодарности» за проявленную дипломатическую корректность и сдержанность. В Баку этот эпизод был воспринят как вопиющий акт неблагодарности, который лишь подтверждает, что в условиях региональной нестабильности даже жесты доброй воли далеко не всегда получают адекватный ответ.

Война в Иране, так же как и все современные конфликты, характеризуется использованием ракетных систем, беспилотных технологий, средств кибервоздействия. Подобные факторы, как в этом можно убедиться на примере вчерашнего инцидента, увеличивают вероятность распространения нестабильности за пределы непосредственной зоны боевых действий. В такой обстановке вопросы контроля над границами приобретают особое значение.

Если бы сухопутные рубежи Азербайджана оставались полностью открытыми, это создавало бы дополнительные риски. Речь идет о возможных трудностях в сфере миграционного контроля, усилении трансграничной преступности, наркотрафике, а также проникновении радикальных идеологий. Подобные угрозы сегодня обсуждаются во многих странах мира и требуют серьезного внимания со стороны государственных институтов.

При этом Азербайджан демонстрирует приверженность гуманитарным принципам. Даже при действующих ограничениях страна открыла сухопутную границу с Ираном для эвакуации иностранных граждан, покидающих территорию конфликта. Подобный гуманитарный коридор функционировал и во время прошлогодней эскалации, и в нынешний период напряженности.

На сегодняшний день благодаря этому решению порядка полутора тысяч иностранных граждан смогли покинуть зону военных действий и перейти на территорию Азербайджана, откуда имеют возможность в безопасных условиях отбыть к себе на родину. Ежедневно этим маршрутом пользуются сотни людей, стремящихся покинуть полыхающий ныне Иран. Такой подход Баку демонстрирует способность сочетать строгие меры безопасности с ответственностью перед международным сообществом.

Показательно, что общественное восприятие решения о закрытых сухопутных границах за последние годы заметно изменилось. Люди, которые раньше воспринимали ограничения как временные неудобства, сегодня гораздо чаще говорят о том, что подобная мера позволила избежать серьезных проблем и сохранить внутреннюю стабильность. А стабильность, как известно, залог процветания государства.

Сам Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно разъяснял причины принятого решения. В одном из своих выступлений глава государства подчеркнул: «В сегодняшней геополитической обстановке, которая у всех перед глазами, для обеспечения внутренней безопасности - это единственно верный шаг. С полной уверенностью могу сказать: то, что последние годы наши сухопутные границы остаются закрытыми, спасло нас от очень больших катастроф. Даже сегодня, когда границы остаются закрытыми, предпринимаются опасные действия, и они пресекаются. В Азербайджане на протяжении долгих лет обеспечиваются безопасность, спокойствие, и стабильность может служить примером для всего мира. Все знают, что ни одно государство не может развиваться без стабильности. Сегодня все прекрасно видят положение стран с нарушенной стабильностью и их судьбу. Стабильность - это главное условие для безопасности, развития, привлечения иностранных инвестиций».

Эта оценка, прозвучавшая почти два года назад, сегодня воспринимается как точное описание происходящих процессов. К сожалению, в мире происходят войны, столкновения, сопровождающиеся ростом миграционных потоков, усиливающейся конкуренцией за ресурсы и нестабильностью в международных отношениях. Во многих странах возникают проблемы, связанные с преступностью, социальной напряженностью и экономическими потерями.

Азербайджану удалось сохранить устойчивую внутреннюю ситуацию и обеспечить безопасность граждан. Контроль над сухопутными рубежами сыграл в этом заметную роль. Он позволил государству внимательнее отслеживать трансграничные процессы и своевременно пресекать потенциальные угрозы.

Сегодня границы - это уже не просто линии на карте. Через них перемещаются люди, товары, технологии и идеи. Управление такими потоками требует точного расчета и ответственности со стороны государства. Сохранение режима закрытых сухопутных границ позволило усилить наблюдение за трансграничной активностью и снизить вероятность появления кризисных ситуаций. Главная цель этой политики заключается в защите граждан и поддержании устойчивой внутренней среды.

При этом страна продолжает активно взаимодействовать с внешним миром. Воздушные границы Азербайджана открыты, ежедневно принимая тысячи пассажиров из разных государств. Продолжают развиваться торговля, инвестиционные проекты и туристические связи. Это подтверждает, что речь идет о взвешенном управлении различными каналами международного взаимодействия.

Таким образом, решение о сохранении закрытого режима сухопутных границ следует рассматривать как элемент продуманной государственной стратегии. Оно отражает стремление руководства страны обеспечить безопасность и стабильность в период, когда международная обстановка остается сложной и непредсказуемой.

Со временем стало очевидно, что шаг, который когда-то воспринимался как временная мера, оказался частью более широкой линии государственной политики. Именно такие решения, принятые заранее и основанные на точном понимании происходящих процессов, позволяют государствам проходить через периоды глобальной турбулентности, сохраняя устойчивость и уверенность в собственном будущем. Опыт последних лет показывает, что выбранный Азербайджаном путь оказался оправданным.

Али Мамедов