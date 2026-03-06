На дороге Баку-Шамаха грузовик столкнулся с автобусом: Есть пострадавшие - ВИДЕО

6 марта около 07:00 на 11-м километре автодороги Баку-Шамаха произошло дорожно-транспортное происшествие.

Грузовой автомобиль марки «КамАЗ» под управлением Сархана Казымова столкнулся с пассажирским автобусом марки «Daewoo», стоявшим на остановке – в результате водитель грузовика, а также трое пассажиров маршрутного автобуса №114, которым управлял Бейляр Юсибов, получили травмы и были госпитализированы, сообщает 1news.az со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции

По факту происшествия проводится расследование.

Отмечается, что в последнее время наблюдается рост числа дорожно-транспортных происшествий, связанных со столкновением транспортных средств, движущихся в одном направлении и по одной и той же полосе. Подобные аварии в большинстве случаев происходят из-за действий, отвлекающих внимание водителей во время управления автомобилем, вождения в состоянии усталости или недосыпа, а также из-за неправильного выбора дистанции между транспортными средствами.

«В очередной раз обращаемся к водителям с призывом воздерживаться от действий, отвлекающих внимание во время управления автомобилем, не садиться за руль в уставшем или сонном состоянии, а также строго соблюдать правила дорожного движения и режим труда и отдыха», - отмечают в дорожной полиции.