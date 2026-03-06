Джейхун Байрамов: Иранская сторона пообещала расследовать вопрос, мы ждем результаты

Иранская сторона пообещала серьезно расследовать вчерашнюю атаку БПЛА на Нахчыван.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге для прессы в Баку совместно со своим молдавским коллегой Михаем Попшоем.

"Вчера в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана мы серьезно обсудили этот вопрос. Иранская сторона пообещала тщательно расследовать произошедшее, и мы ожидаем результатов", - отметил Байрамов.

Министр также сообщил, что глава государства дал соответствующие поручения в связи с произошедшей накануне атакой дрона.

"По данному инциденту уже предприняты дипломатические шаги, направлена нота протеста, состоялся телефонный разговор с моим коллегой. Начатое иранской стороной расследование является частью общего процесса. Безопасность Азербайджана находится под строгим контролем главы государства", - подчеркнул он.

Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал действия иранской стороны отвратительным террористическим актом. Президент заявил, что официальные лица Ирана должны дать разъяснения, принести извинения азербайджанской стороне, совершившие этот террористический акт должны быть привлечены к уголовной ответственности.