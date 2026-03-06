 Джейхун Байрамов: Иранская сторона пообещала расследовать вопрос, мы ждем результаты | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Джейхун Байрамов: Иранская сторона пообещала расследовать вопрос, мы ждем результаты

First News Media13:45 - Сегодня
Джейхун Байрамов: Иранская сторона пообещала расследовать вопрос, мы ждем результаты

Иранская сторона пообещала серьезно расследовать вчерашнюю атаку БПЛА на Нахчыван.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге для прессы в Баку совместно со своим молдавским коллегой Михаем Попшоем.

"Вчера в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана мы серьезно обсудили этот вопрос. Иранская сторона пообещала тщательно расследовать произошедшее, и мы ожидаем результатов", - отметил Байрамов.

Министр также сообщил, что глава государства дал соответствующие поручения в связи с произошедшей накануне атакой дрона.

"По данному инциденту уже предприняты дипломатические шаги, направлена нота протеста, состоялся телефонный разговор с моим коллегой. Начатое иранской стороной расследование является частью общего процесса. Безопасность Азербайджана находится под строгим контролем главы государства", - подчеркнул он.

Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал действия иранской стороны отвратительным террористическим актом. Президент заявил, что официальные лица Ирана должны дать разъяснения, принести извинения азербайджанской стороне, совершившие этот террористический акт должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Поделиться:
152

Актуально

Xроника

Шахбаз Шариф в разговоре с Ильхамом Алиевым осудил военное нападение и теракты ...

Политика

Дано поручение об эвакуации посольства Азербайджана в Тегеране и генконсульства ...

Общество

Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию - ФОТО

Общество

Вугар Байрамов: Какую выгоду приносит Ирану лицемерная политика режима мулл?

Политика

Заместитель премьер-министра Молдовы посетил Шехидляр хиябаны - ФОТО

Попшой: Кишинев заинтересован в сотрудничестве с Баку по поставкам газа и зеленой энергии

Молдова приветствует завершение переговоров Баку и Еревана по тексту мирного соглашения

Байрамов поблагодарил Молдову за помощь в эвакуации граждан из Украины в начале войны

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Международный аэропорт Гейдар Алиев принял два международных рейса в качестве запасного аэродрома

МИД Азербайджана о ситуации вокруг Ирана: Призываем стороны к максимальной сдержанности

Воздушное пространство Азербайджана превратилось в основной транзитный узел для мировой авиации на фоне эскалации вокруг Ирана

Глава МИД Ирана позвонил министру иностранных дел Азербайджана

Последние новости

«Музей невинности»: Турецкий сериал, о котором говорят и смотрят все - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 14:12

Заместитель премьер-министра Молдовы посетил Шехидляр хиябаны - ФОТО

Сегодня, 14:05

Попшой: Кишинев заинтересован в сотрудничестве с Баку по поставкам газа и зеленой энергии

Сегодня, 14:03

Лейла Алиева посетила Бакинский международный центр мультикультурализма - ФОТО

Сегодня, 14:00

Иранский узел: может ли курдский фактор стать триггером переформатирования страны?

Сегодня, 13:57

Пакистан исключил возможность переговоров с Афганистаном

Сегодня, 13:53

Молдова приветствует завершение переговоров Баку и Еревана по тексту мирного соглашения

Сегодня, 13:50

Байрамов поблагодарил Молдову за помощь в эвакуации граждан из Украины в начале войны

Сегодня, 13:47

Джейхун Байрамов: Иранская сторона пообещала расследовать вопрос, мы ждем результаты

Сегодня, 13:45

Дано поручение об эвакуации посольства Азербайджана в Тегеране и генконсульства в Тебризе

Сегодня, 13:42

Байрамов проинформировал молдавского коллегу о дроновых атаках - ФОТО

Сегодня, 13:40

Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию - ФОТО

Сегодня, 13:27

Шахбаз Шариф в разговоре с Ильхамом Алиевым осудил военное нападение и теракты Ирана против Азербайджана

Сегодня, 13:23

Обнародовано общее число участников конкурсов «Yüksəliş» за все время проведения

Сегодня, 13:20

В некоторых регионах стартовали досрочные выплаты мартовских пенсий

Сегодня, 13:15

ОАЭ могут заморозить миллиарды долларов иранских активов

Сегодня, 13:13

Начался этап регистрации на VI конкурс «Yüksəliş»

Сегодня, 13:02

Time: Трамп допустил возможность отправки сухопутных войск в Иран

Сегодня, 13:00

Вугар Байрамов: Какую выгоду приносит Ирану лицемерная политика режима мулл?

Сегодня, 12:57

Число погибших в Иране при ударах США и Израиля возросло до 1 332

Сегодня, 12:47
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50