 Обнародовано общее число участников конкурсов «Yüksəliş» за все время проведения
Общество

Обнародовано общее число участников конкурсов «Yüksəliş» за все время проведения

Фаига Мамедова13:20 - Сегодня
Обнародовано общее число участников конкурсов «Yüksəliş» за все время проведения

Конкурсы «Yüksəliş», проводившиеся до настоящего времени, вызвали широкий общественный интерес и привлекли внимание растущим с каждым сезоном числом участников.

Как сообщает 1news.az, об этом на пресс-конференции, посвященной шестому по счету конкурсу, заявил заместитель министра молодежи и спорта, руководитель Рабочей группы конкурса «Yüksəliş» Фархад Гаджиев.

«В первом конкурсе зарегистрировались 11 760 человек, по итогам которого было определено 27 победителей. Во втором конкурсе приняли участие 12 299 человек, 22 из которых удостоились звания победителя. В третьем сезоне зарегистрировались 13 474 кандидата, 22 из них были выбраны победителями. В четвертом конкурсе «Yüksəliş» успешно завершили этап регистрации 15 877 человек, из них 25 стали победителями. В пятом сезоне зарегистрировались 16 553 человека, и 20 из них были объявлены победителями конкурса».

«Конкурс «Yüksəliş» был учрежден распоряжением Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года», - добавил Ф. Гаджиев. - «Победители конкурса получают от менторов годовой план индивидуального развития и денежный приз в размере 20 тысяч манатов на саморазвитие».

Также было отмечено, что 10 декабря 2025 года Президентом Азербайджанской Республики господином Ильхамом Алиевым было подписано соответствующее распоряжение о проведении шестого по счету конкурса «Yüksəliş».

179

