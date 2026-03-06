В некоторых регионах стартовали досрочные выплаты мартовских пенсий

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения в связи с предстоящими праздниками досрочно выплатил пенсии за март по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Также Государственным фондом социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики осуществлена досрочная выплата пенсий за текущий месяц по территории автономной республики.

Пенсии за март для жителей других регионов страны, а также лиц, имеющих право на получение пенсии на льготных условиях, также будут выплачены досрочно - до наступления праздников Новруз и Рамазан.