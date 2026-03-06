Заместитель премьер-министра Молдовы посетил Шехидляр хиябаны - ФОТО
Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Республики Молдова Михай Попшой 6 марта посетил Шехидляр хиябаны.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, заместитель премьер-министра почтил светлую память героических сынов Родины, отдавших жизнь в борьбе за свободу и независимость Азербайджана, возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».
Затем гость полюбовался панорамой Баку и был проинформирован о ходе работ по благоустройству и созиданию, проводимых в азербайджанской столице.
