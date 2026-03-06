Дано поручение об эвакуации посольства Азербайджана в Тегеране и генконсульства в Тебризе

Даны поручения по эвакуации как посольства в Тегеране, так и генерального консульства в Тебризе.

Как сообщает AПA, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Республики Молдова Михаем Попшоем.

Министр добавил, что на фоне происходящих процессов нельзя подвергать жизни людей опасности: «В настоящее время ведётся подготовка к эвакуации посольства и Генерального консульства».