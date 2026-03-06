Михай Попшой посетил Парк Победы - ФОТО

6 марта заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Республики Молдова Михай Попшой посетил Парк Победы в Баку.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в честь высокого гостя в парке был выстроен почетный караул.

Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Молдовы возложил венок к памятнику Победы.

Затем гостю была предоставлена подробная информация о парке, созданном в ознаменование беспрецедентного героизма азербайджанского народа в Отечественной войне и одержанной им грандиозной исторической Победы, а также в целях увековечения памяти наших шехидов.