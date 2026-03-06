Террористическая атака на Нахчыван: Провокация Тегерана и принципиальный ответ Баку

Жесткая реакция Президента Ильхама Алиева на дроновую атаку Ирана по территории Азербайджана стала четким месседжем - Баку не намерен мириться с угрозами своей безопасности и любыми агрессивными действиями против страны.

Удары по гражданским объектам - в том числе, по Нахчыванскому международному аэропорту и зданию терминала, которым ежедневно пользуются мирные жители, а также близ школы, где находились дети - стал не только опасной военной провокацией, в результате которой несколько гражданских лиц получили ранения, но и очередной демонстрацией политической неблагодарности со стороны Тегерана. Особенно цинично, что это произошло в условиях однозначной и сдержанной позиции, которую Азербайджан занимает в связи с вооруженным противостоянием между Ираном и Израилем с США. Баку неоднократно и предельно ясно заявлял - территория Азербайджана не будет использована против какого-либо соседнего государства. Эта принципиальная позиция - о ней в своем вчерашнем выступлении на заседании Совета безопасности напомнил Президент Ильхам Алиев: «Азербайджан не участвовал и не будет участвовать в операциях против Ирана ни тогда, ни сейчас. Потому что это наша позиция. Мы не заинтересованы в проведении каких-либо операций против соседних стран, и наша политика этого не допускает».

Приверженность Азербайджана принципам добрососедства глава государства подтвердил, и лично посетив посольство Ирана в Баку, и выразив соболезнования в связи с гибелью верховного лидера исламской республики аятоллы Хаменеи и многих мирных жителей. «Совершенный ими террористический акт, наряду со всеми прочими грязными факторами, является примером большой неблагодарности. Как только произошли недавние события, мы направили им сообщение, выразили соболезнования. Министр иностранных дел по моему указанию поговорил со своим коллегой. Я посетил их посольство для того, чтобы выразить им соболезнования и высказать свою позицию. Хотя кроме меня ни один глава государства не ходил ни в одно посольство Ирана. То есть недооценивать это, приуменьшать значение произошедшего, вести себя как низкие, неблагодарные люди никому не делает чести», - отметил Ильхам Алиев.

Более того, в день дроновой атаки на Нахчыван иранская сторона обратилась к Баку с просьбой о помощи. Как отметил азербайджанский лидер: «Сегодня утром мне сообщили, что заместитель министра иностранных дел Ирана звонит в Баку и просит Азербайджан помочь эвакуировать сотрудников иранского посольства, оставшихся в Ливане, поскольку у них нет для этого возможности. Мне доложили. Я немедленно дал указание оказать помощь, отправить самолет. Они даже сказали, что готовы оплатить все это. Я сказал, что это не нужно, если мы не окажем помощь сейчас, в такое трудное время, то когда должны это сделать? И взамен нанести по Нахчывану такой грязный, подлый и трусливый удар?! Это пятно никогда не сотрется с их уродливых лиц».

«Благодарностью» на эту дипломатическую корректность стала атака иранских вооруженных сил на гражданскую инфраструктуру на территории Азербайджана. Глава государства охарактеризовал ее как подлый и отвратительный террористический акт: «Азербайджанское государство решительно осуждает этот отвратительный террористический акт, те, кто это совершил, должны быть немедленно привлечены к ответственности. Иранские официальные лица должны дать разъяснения, принести извинения азербайджанской стороне, совершившие этот террористический акт должны быть привлечены к уголовной ответственности», - подчеркнул он в своем выступлении.

Надо отметить, что это далеко не первый случай вероломной агрессии со стороны Ирана против Азербайджана - подтверждением опасной и недружественной политики стали трагические события 27 января 2023 года, когда произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Вооруженный преступник, прорвав пост охраны, убил начальника службы безопасности дипмиссии. При попытке предотвратить нападение также были ранены двое охранников нашего посольства. «Напавшее на посольство лицо, действовавшее по инструкции иранских спецслужб, совершило кровавый теракт против азербайджанских граждан. […] У нас и тогда не было сомнений, что это совершило Иранское государство. Потому что этот теракт как внутри, так и вокруг посольства длился около 40 минут. За эти 40 минут ни один сотрудник службы безопасности, полиции не приблизился к посольству. Ясно, что этот террористический акт был заказан на самых высоких руководящих уровнях государственных структур Ирана с целью запугать Азербайджан, осуществить грязные деяния против него. Как вы знаете, тогда Азербайджан очень жестко отреагировал на этот инцидент, посольство Азербайджана было эвакуировано из Ирана, и все дипломатические отношения были приостановлены. Иранская сторона была вынуждена извиниться перед нами, признать свою вину. Исполнителю этого террористического акта по нашему настойчивому требованию было назначено самое суровое наказание. Иранское государство, которое долгое время даже не проявляло никакого интереса к исполнению этого наказания и пыталось спасти преступника, было вынуждено казнить террориста на глазах у представителей Азербайджана», - напомнил Ильхам Алиев.

Вчерашняя провокация стала еще одним проявлением враждебной политики Тегерана. Реакция на нее Президента Азербайджана была незамедлительной и предельно жесткой: «Эти бесчестные люди, совершившие этот террористический акт против нас, пожалеют об этом. Пусть они не испытывают нашу силу. Тем, кто хотел проверить наши силы, мы разбили голову «Железным кулаком». Сегодняшний инцидент приведет к такому же результату. Поэтому необходимо подготовить план действий по этому вопросу. Все указания даны. Посол Ирана в Азербайджане был вызван в Министерство иностранных дел, будет вручена нота протеста и предприняты другие дипломатические шаги. Даны соответствующие указания, связанные с границей».

«Поэтому по дипломатическим каналам будут приняты все необходимые меры. Наши Вооруженные силы – Министерство обороны, Государственная пограничная служба, все остальные подразделения сил специального назначения – приведены в состояние мобилизации номер один и должны быть готовы к проведению любой операции, - подчеркнул Ильхам Алиев. - Азербайджанский народ должен быть уверен, что любая злая сила увидит против себя наш «Железный кулак»».

Твердая позиция главы государства продемонстрировала - любые попытки угрожать безопасности Азербайджана получат мгновенный и решительный ответ. Она уже нашла конкретное отражение в практических мерах безопасности. Так, принимая во внимание сложившуюся ситуацию, возникшую в результате этих атак, противоречащих нормам и принципам международного права, Кабинет министров Азербайджана принял решение «о временной полной приостановке движения грузовых автомобилей (в том числе, грузовиков транзитного назначения) через все погранично-пропускные пункты на азербайджано-иранской государственной границе».

Со своей стороны, Министерство обороны Азербайджана заявило, что «готовит необходимые ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета нашей страны, обеспечения безопасности гражданского населения и гражданской инфраструктуры, и эти акты нападения не останутся без ответа».

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня заявил, что даны поручения по эвакуации как посольства в Тегеране, так и генерального консульства в Тебризе. Он подчеркнул, что на фоне происходящих процессов нельзя подвергать жизни людей опасности: «В настоящее время ведется подготовка к эвакуации посольства и Генерального консульства».

На фоне принципиальной позиции Азербайджана, отрицание иранской стороной своей причастности к атакам и ее заявления о расследовании произошедшего, выглядят попыткой снять с себя ответственность и смягчить восприятие произошедшего на международной арене. Однако эти попытки ослабляют ответственности Тегерана за произошедшее и не меняют его сути. «Заявление Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран о том, что Иран уважает суверенитет всех стран, особенно мусульманских и соседних стран, и в этой связи отрицание совершенных сегодня Ираном атак против Азербайджана с использованием беспилотных летательных аппаратов ни при каких обстоятельствах не может считаться приемлемым», - заявило в этой связи Министерство обороны Азербайджана. В нем отмечается, что техническими средствами было установлено, что 4 беспилотника были направлены вооруженными силами Ирана для нанесения ударов в сторону Нахчывана, один из которых был уничтожен Азербайджанской армией, а остальные были нацелены на гражданскую инфраструктуру, включая здание средней школы в учебные часы. Беспилотный летательный аппарат, нацеленный на здание средней школы, к счастью, не достиг цели, разбился и взорвался рядом со школой. «Учитывая вышеизложенное, мы ожидаем, что вооруженные силы Исламской Республики Иран прекратят свое вопиющее отрицание, принесут извинения за инцидент и накажут виновных соответствующими ведомствами Ирана», - подчеркивается в заявлении Минобороны.

Международная общественность решительно осудила атаку иранских беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры в Нахчыване. Солидарность с Азербайджаном выразили ООН, ОИС, Евросоюз, Международная организация гражданской обороны, официальные лица ряда стран.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с главой Азербайджанского государства заявил, что осуждает дроновую атаку со стороны Ирана на Нахчыван и выразил поддержку братскому азербайджанскому народу.

Иранскую атаку на территорию Азербайджана, позвонив Президенту Ильхаму Алиеву, осудил лидер ОАЭ Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Он вновь выразил благодарность за поддержку, оказанную ОАЭ главой нашего государства во время ракетных атак Ирана на его страну, и позицию, осуждающую эту атаку. Президент Ильхам Алиев вновь осудил ракетные атаки и атаки беспилотных летательных аппаратов Ирана на Объединенные Арабские Эмираты и подчеркнул, что, как отмечалось во время телефонного разговора с главой этого государства 28 февраля, наша страна находится рядом с ОАЭ.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также в телефонном разговоре с Президентом Ильхамом Алиевым решительно осудил атаки Ирана против Азербайджана с использованием беспилотных летательных аппаратов, выразил полную поддержку Узбекистана Азербайджану, подчеркнул, что его страна всегда находится рядом с Азербайджаном.

Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф в беседе с Президентом Ильхамом Алиевым заявил, что осуждает военное нападение и террористические акты Ирана против Азербайджана, подчеркнул, что в этот трудный день Пакистанское государство и армия находятся рядом с Азербайджанским государством и армией, отметил, что Азербайджан всегда может полагаться на Пакистан. Мухаммад Шахбаз Шариф подчеркнул, что азербайджано-пакистанская дружба и братство будут продолжаться. Азербайджанский лидер поблагодарил за поддержку и солидарность. Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан всегда будет отстаивать правое дело братского Пакистана. Глава государства сказал, что решительное осуждение Пакистаном совершенного Ираном террористического акта против Азербайджана еще раз отражает азербайджано-пакистанскую дружбу.

Международная реакция еще раз подтверждает - позиция Азербайджана полностью соответствует нормам международного права, а действия Ирана не находят поддержки ни внутри региона, ни на мировой арене.

Суть произошедшего показывает, что атака Ирана на территорию Азербайджана - неслучайный инцидент, а элемент целенаправленной стратегии, ясно демонстрирующей недобросовестность и лицемерие Тегерана. В подтверждение этому служат продолжительные предвзятые и клеветнические нарративы, и даже попытки угроз в адрес Азербайджана, распространяемые иранскими «экспертами» и тиражируемые близкими к режиму телеграм-каналами. Президент Ильхам Алиев так сказал об этом в своем вчерашнем выступлении: «Летом прошлого года и в последующий период в Иране против нас выдвигались необоснованные обвинения. Контролируемые государственными органами медиа ресурсы вели грязную клеветническую кампанию против Азербайджана, чтобы опорочить Азербайджан и изменить мнение наших соотечественников в Иране. Потому что они прекрасно знают, что сегодня независимое Азербайджанское государство является местом надежды для многих азербайджанцев, проживающих в Иране. То есть целью было опорочить нас, оклеветать нас, дискредитировать нас перед иранской общественностью. Потому что для этого не было никаких оснований. Азербайджан не участвовал и не будет участвовать в операциях против Ирана ни тогда, ни сейчас. Потому что это наша позиция. Мы не заинтересованы в проведении каких-либо операций против соседних стран, и наша политика этого не допускает. Мы защищаем и защищали свою территориальную целостность. Так же, как мы положили конец армянской оккупации, мы готовы продемонстрировать свою мощь против любых злобных сил, и пусть Иран не забывает об этом. Совершенный ими террористический акт, наряду со всеми прочими грязными факторами, является примером большой неблагодарности».

Азербайджан неизменно следует принципам добрососедства, открытости и сотрудничества, не представляя угрозы ни Ирану, ни другим государствам, и готов оказывать помощь тем, кто в ней нуждается – как словом, так и делом. Контраст между честной и открытой политикой Баку и циничными действиями Тегерана наглядно раскрывает истинные цели происходящего. Дроновая атака на Нахчыванский аэропорт не была случайным инцидентом - она носила четко продуманной характер военной провокации. Иранский режим прекрасно понимает, что воздушное сообщение – это пока единственная линия связи между основной территорией Азербайджана и его Нахчыванской Автономной Республикой. Выведением из строя этого стратегического объекта он пытался полностью разорвать эту связь и тем самым создать критическую уязвимость для нашей страны. Кстати, подобный метод дестабилизации в 1990-е годы активно применяла Армения, теперь этот пример «берет на вооружение» Иран. Этот шаг, направленный на демонстрацию силы и попытку давления на Азербайджан – составная часть долгосрочной политики Тегерана, включающей, в том числе, антиазербайджанскую пропаганду, клеветнические кампании и даже угрозы. Применение таких методов дестабилизации демонстрирует, что Иран сознательно использует провокативные подходы для усиления стратегического давления и проверки готовности Баку реагировать на угрозу.

Подобные действия лишь подтверждают, что, декларируя уважение к соседям и принципы исламской солидарности, иранский режим на практике пренебрегает этими ценностями, используя методы политического давления и угроз. Однако подобная линия поведения не способна изменить фундаментальную реальность - Азербайджан обладает достаточным политическим, дипломатическим и военным потенциалом, чтобы защитить свои национальные интересы и обеспечить безопасность своей территории и граждан.

Реакция Баку на последнюю провокацию была предельно ясной и стала четким сигналом –любые попытки давления или угроз против Азербайджана не только не достигнут своей цели, но и неизбежно встретят решительный и мгновенный ответ.