Иранский узел: может ли курдский фактор стать триггером переформатирования страны?

Ближний Восток вновь оказывается в точке потенциальной турбулентности.

На фоне затянувшегося внутреннего кризиса в Иране всё чаще обсуждается гипотетический сценарий: ввод вооружённых формирований из Иракского Курдистана на территорию иранских курдских провинций — под лозунгом «защиты» или «освобождения». Речь идёт прежде всего о районах, исторически относимых к Иранскому Курдистану.

В международных СМИ появились сообщения о начале наземного наступления курдских сил на западе Ирана. В частности, телеканал Fox News со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что тысячи курдских бойцов якобы перешли в наступление и действуют на территории Ирана со стороны Иракского Курдистана. Эта информация быстро распространилась в медиа и социальных сетях и была подхвачена рядом других изданий.

Однако подтверждения этих данных остаются противоречивыми. Представители руководства Иракский Курдистан заявили, что их силы не пересекали границу и никакой официальной операции не проводилось. Независимые источники также пока не подтверждают факт масштабного перехода границы курдскими формированиями. Поэтому большинство наблюдателей на данный момент говорит скорее о возможной подготовке или обсуждении подобных действий, а не о подтверждённом факте крупного наземного наступления в западных районах Ирана.

Однако сама возможность его обсуждения заслуживает серьёзного анализа — с исторической, политической и геостратегической точек зрения.

Исторический прецедент: 1946 год

Чтобы понять глубину потенциального кризиса, стоит обратиться к событиям 1946 года. В городе Мехабад была провозглашена Мехабадская республика — курдское автономное образование, возникшее в условиях ослабления центральной власти Ирана после Второй мировой войны. Параллельно в Тебризе существовало автономное правительство Южного Азербайджана.

Ключевую роль в поддержке курдской автономии тогда сыграли формирования, связанные с кланом Мустафа Барзани — фигурой, ставшей впоследствии символом курдского национального движения. Сегодня его политическое наследие воплощено в правящей элите Иракского Курдистана, прежде всего в семье Масуд Барзани.

Однако просуществовала республика недолго. Шах Мохаммед Реза Пехлеви восстановил контроль над регионом, а автономные образования были ликвидированы. Память об этом эпизоде остаётся важной частью курдского исторического нарратива.

Современный контекст: ослабление центра и региональные игроки

Сегодня Иран сталкивается с комплексом проблем: экономическое давление санкций, внутренние протестные настроения, этнорегиональные дисбалансы. Курдские районы на северо-западе страны традиционно отличаются высокой степенью политической мобилизации и протестной активности.

С другой стороны границы существует автономный Иракский Курдистан — фактически квазигосударственное образование со своими силовыми структурами (пешмерга), устойчивыми связями с Западом и опытом автономного управления.

Теоретически, при резком обострении внутриполитической ситуации в Иране, именно курдский фактор может стать первым звеном цепной реакции. География, этническая солидарность и наличие организованных вооружённых сил за пределами Ирана создают уникальное сочетание условий.

Риск эскалации: безопасность или самоидентификация?

Даже подготовительные шаги — концентрация сил у границы, консультации с зарубежными партнёрами, публичные политические заявления — Тегеран воспринимает как прямую угрозу национальной безопасности.

С иранской точки зрения, речь идёт не о пресловутом «праве на самоопределение», а о потенциальной внешней интервенции под этнополитическим прикрытием. Именно поэтому любое усиление активности курдских групп сопровождается усилением военного присутствия и демонстративными мерами сдерживания на западной границе.

Эксперты подчёркивают: в условиях высокой региональной напряжённости даже ограниченная операция может быстро выйти из-под контроля. В конфликт автоматически вовлекаются соседи —Ирак, государства Персидского залива. Любая попытка институционализировать «освобождённую территорию» превращается из локального эпизода в фактор региональной перестройки.

Таким образом, курдский вопрос балансирует между двумя интерпретациями: борьбой за политическую субъектность и инструментализацией в рамках геополитического давления.

Внутренние разногласия: единый фронт или мозаика интересов?

Отдельного внимания заслуживает неоднородность самого курдского движения.

Курдская политика традиционно фрагментирована. Различные партии и вооружённые структуры имеют собственные приоритеты, внешние связи и стратегические расчёты. Часть групп заявляет о готовности к более активным действиям при определённых условиях. Другие выступают за осторожность, опасаясь масштабной дестабилизации региона и ответной реакции Ирана.

Даже внутри элит Иракского Курдистана существуют различия в подходах к иранскому направлению. Историческое наследие, связанное с именем Мустафа Барзани, формирует символическую преемственность, но не отменяет прагматических расчётов современного руководства.

Именно поэтому говорить о «едином решении курдов» было бы упрощением. Скорее речь идёт о сложной мозаике акторов, каждый из которых оценивает риски и выгоды потенциальной эскалации.

Возможная логика сценария

В экспертной среде обсуждается гипотетическая многоступенчатая модель:

1. Обострение внутренней нестабильности в Иране.

2. Активизация иранских курдских групп.

3. Появление «гуманитарного» или «защитного» повода для вовлечения сил из соседнего региона.

4. Провозглашение автономного или переходного образования.

5. Формирование альтернативного политического центра.

При этом важно подчеркнуть: подобный сценарий означал бы фактическую интернационализацию иранского кризиса и вовлечение внешних акторов. Любая попытка военного давления извне резко повысила бы риск масштабной региональной эскалации.

Риски распада: реальность или политическая фантазия?

Разговоры о возможном «распаде Ирана» появляются регулярно. Однако Иран — это не только политический режим, но и многослойная государственность с идеологической мобилизацией и исторической идентичностью.

Тем не менее, федерализация или фактическая фрагментация страны в случае тяжёлого системного кризиса не выглядит абсолютно невозможной. В этом контексте Иранский Курдистан действительно рассматривается как один из наиболее чувствительных регионов.

Но существует и противоположный аргумент: внешнее давление традиционно консолидирует иранское общество вокруг центра, даже если внутри страны присутствует серьёзное недовольство. История Ирана показывает высокую устойчивость к внешним попыткам принуждения.

Геополитическое измерение

Для США и их союзников Иран остаётся ключевым оппонентом на Ближнем Востоке. Для Израиля — экзистенциальным противником. Для Турции — сложным соседом и конкурентом. Любое изменение баланса внутри Ирана неизбежно повлияет на всю архитектуру региона.

Курдский вопрос при этом всегда носит двойственный характер: поддержка курдских автономистских проектов может усиливать давление на Тегеран, но одновременно вызывает обеспокоенность у Анкары, имеющей собственную курдскую проблему.

Курдский фактор — это не просто военный ресурс и не только символ национального самоопределения. Это сложный узел исторической памяти, геополитических интересов и текущей борьбы за баланс сил на Ближнем Востоке.

История Ближнего Востока показывает, что использование этнополитических факторов как инструмента внешнего давления редко приводит к линейному результату. Курдский вопрос способен стать триггером серьёзных изменений, но также и катализатором масштабной эскалации.

Таким образом, потенциальная ставка на «курдский рычаг» — это не односторонний инструмент, а сложная многоходовая комбинация с непредсказуемыми последствиями.

Итог: фактор неопределённости

На данный момент речь идёт скорее о стратегическом сценарии, чем о реализуемом плане. Однако сам факт его обсуждения говорит о растущей нервозности вокруг Ирана.

История 1946 года напоминает: региональные автономные проекты в Иране возможны в моменты ослабления центральной власти. Вопрос лишь в том, будет ли нынешний кризис иметь сопоставимую глубину.

Если иранская система сохранит управляемость — курдский фактор останется элементом давления, но не точкой распада. Если же произойдёт серьёзный внутренний надлом, именно западные провинции могут стать первыми, где политическая карта страны начнёт меняться.

Ближний Восток не раз доказывал, что даже «гипотетические» сценарии здесь способны быстро превратиться в реальность.

Джалал Гусейн оглу