Байрамов проинформировал молдавского коллегу о дроновых атаках - ФОТО

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой провели встречи один на один и в расширенном составе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, министры обсудили пути продолжения и расширения двустороннего политического диалога, дальнейшее развитие сотрудничества в экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах, а также вопросы координации совместной деятельности в рамках международных организаций, включая Организацию Объединенных Наций и ОБСЕ.

Также была затронута напряженная и нестабильная ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке.

Дж.Байрамов выразил серьезную озабоченность по поводу дроновых атак, осуществленных 5 марта Ираном по Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана. Он довел до внимания гостя, что в результате был нанесен ущерб объектам гражданской инфраструктуры, включая аэропорт и здание школы, пострадали мирные жители.

Министр также проинформировал своего молдавского коллегу о продолжающемся процессе нормализации отношений и заключения мира между Азербайджаном и Арменией.