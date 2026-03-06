Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию - ФОТО

Лейла Алиева стала гостьей Бакинской хореографической академии.

Во встрече также принял участие министр культуры Адиль Керимли.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Лейла Алиева встретилась с руководством Бакинской хореографической академии, учащимися и студентами, преподавательским составом, ознакомилась с деятельностью академии, а также с классными комнатами и репетиционными залами.

Затем студенты Бакинской хореографической академии исполнили для гостей «Вальс» из балета «Спящая красавица» и танец «Газагы».