Сторонник Карапетяна пытался поджечь здание СНБ Армении - ВИДЕО
В сети распространилось видео, на котором неизвестный пытается поджечь здание Службы национальной безопасности (СНБ) Армении.
Как сообщают армянские СМИ, позднее был задержан один человек, подозреваемый в совершении преступления. Он доставлен в следственный изолятор.
По данным СМИ, задержанный недавно прибыл в Армению из России и является сторонником российского олигарха Самвела Карапетяна, известного по прозвищу «Ташир Само».
Полиция продолжает расследование инцидента.
С.Карапетян был взят под стражу в июне 2025 года после того, как публично поддержал церковь на фоне конфликта между духовенством и властями. Сам Карапетян вину не признал, назвав действия правительства «политическим давлением».
Также бизнесмен обвиняется в отмывании денег в особо крупном размере.
В конце декабря прошлого года С.Карапетян был переведен под домашний арест.