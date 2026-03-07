Сторонник Карапетяна пытался поджечь здание СНБ Армении - ВИДЕО

В сети распространилось видео, на котором неизвестный пытается поджечь здание Службы национальной безопасности (СНБ) Армении.

Как сообщают армянские СМИ, позднее был задержан один человек, подозреваемый в совершении преступления. Он доставлен в следственный изолятор.

По данным СМИ, задержанный недавно прибыл в Армению из России и является сторонником российского олигарха Самвела Карапетяна, известного по прозвищу «Ташир Само».

Полиция продолжает расследование инцидента.

С.Карапетян был взят под стражу в июне 2025 года после того, как публично поддержал церковь на фоне конфликта между духовенством и властями. Сам Карапетян вину не признал, назвав действия правительства «политическим давлением».

Также бизнесмен обвиняется в отмывании денег в особо крупном размере.

В конце декабря прошлого года С.Карапетян был переведен под домашний арест.