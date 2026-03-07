Пезешкиан принес извинения соседним странам

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что временный руководящий совет Ирана постановил не наносить больше удары по странам региона, если не будет атак с их территории.

Об этом сообщает "Isna".

Издание отмечает, что президент Ирана принес извинения соседним странам, заявив: "У нас нет вражды со странами региона".

Он добавил, что временный руководящий совет Ирана одобрил решение о том, что "никакие нападения или ракетные удары не будут наноситься по соседним странам, если только нападение на Иран не будет исходить из этих государств".

Источник: Report