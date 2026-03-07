В Баку племянница украла у тёти крупную сумму денег

В Хатаинском районе Баку задержана женщина, подозреваемая в краже 28 тысяч манатов у собственной тети.

Как сообщает МВД, подозреваемая была задержана в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 36-го отделения полиции Хатаинского РУП.

По данным ведомства, задержанной оказалась Н.Назарова - племянница потерпевшей.

В ходе расследования установлено, что женщина похищала деньги по частям, когда жила в квартире своей тети. По факту продолжается расследование.

Источник: Report