В США заявили о планах получить контроль над нефтяными запасами Ирана

США планируют получить контроль над нефтяными запасами Ирана. О планах получить над ними контроль заявил исполнительный директор Национального совета по энергетическому доминированию США Джаррод Эйген в разговоре с Fox News.

«Что мы хотим сделать, так это забрать огромные запасы нефти Ирана из рук террористов», — сказал Эйген.

"В конечном итоге нам не придется беспокоиться об этих проблемах в Ормузском проливе, потому что мы заберем всю нефть из рук иранских властей", — сказал Эйген.

