Спецназ ВВС Израиля искал в Ливане останки штурмана, пропавшего в 1986 году

Спецподразделение ВВС Израиля минувшей ночью провело операцию на востоке Ливана с целью обнаружения останков штурмана израильских ВВС Рона Арада, пропавшего в 1986 году.

Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По имеющимся данным, операция была проведена в районе Наби-Шит. Основной задачей военных был поиск останков Арада, однако миссия завершилась безрезультатно. Вместе с тем в ЦАХАЛ заявили, что операция позволила исключить одну из возможных версий о месте нахождения пропавшего штурмана.

Рон Арад попал в плен 16 октября 1986 года после того, как его самолет F-4 Phantom был сбит над территорией Ливана во время выполнения боевого задания. Пилота удалось эвакуировать спасательным вертолетом, однако Арад остался на земле и был захвачен. Переговоры о его освобождении продолжались около двух лет, после чего были прекращены. С тех пор он числится пропавшим без вести.

