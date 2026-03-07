Иран предостерег европейцев от вмешательства в конфликт

Заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи в эфире французского телеканала France 24 призвал страны Европы не вмешиваться в конфликт на Ближнем Востоке.

Дипломат предупредил, что в случае вмешательства «европейские страны могут стать законными целями для вооруженных сил Ирана».

«Если нужно защитить наш суверенитет, мы обязательно это сделаем», — подчеркнул Тахт-Раванчи.

28 февраля США совместно с Израилемначали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Источник: Газета.ру