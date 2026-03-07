Падение банка BTB: как наш анализ предсказал исход за 7 недель до решения Центробанка АР

6 марта 2026 года Центральный банк Азербайджана одобрил реорганизацию Bank BTB и его преобразование в небанковскую кредитную организацию (НБКО).

Согласно официальному сообщению регулятора, решение принято на основании обращения самого банка. Депозиты физических и юридических лиц будут переданы Международному банку Азербайджана (ABB) — крупнейшему банку страны по объёму активов. Туда же перейдут права требований по кредитам и иным обязательствам клиентов BTB.

Новость пришла буднично. Для тех, кто читал наш материал от 19 января 2026 года, она не стала неожиданностью.

Что мы писали в январе

В материале «Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности», опубликованном семью неделями ранее, 19 января 2026 г., FNIU на основе форензического анализа аудированной финансовой отчётности банка за 2015–2024 годы и квартальных пруденциальных отчётов вплоть до IV квартала 2025 года сформулировал два возможных сценария для банка.

Просматриваются два сценария. В первом — более крупный банк приобретает BTB, ликвидируя или списывая унаследованный кредитный портфель.

Во втором — банк продолжает медленное сжатие по мере постепенного погашения долгосрочных ипотек и в итоге сдаёт лицензию, когда кредитный портфель станет слишком мал, чтобы покрывать постоянные издержки.

Что произошло на самом деле

Реальность оказалась гибридом обоих сценариев с характерной регуляторной спецификой. Поглощения в классическом смысле не случилось — BTB не был куплен. Добровольной сдачи лицензии в конце долгого цикла погашения ипотек не произошло.

Регулятор применил инструмент реорганизации, фактически ускорив логику второго сценария: банк лишается полноценного банковского статуса, его обязательства и кредитный портфель передаются ABB, а сам институт продолжает существование в редуцированной форме НБКО.

По существу, это управляемое сжатие под надзором ЦБА — именно то, что наш анализ описывал как неизбежный вектор движения.

Почему прогноз оказался точным

Наш вывод строился не на инсайдерской информации, а на данных, открыто публикуемых самим банком и регулятором. Три структурных наблюдения определили направление анализа.

Первое — буфер капитала.

По состоянию на IV квартал 2025 года Bank BTB отчитался о регуляторном капитале в 53,27 млн манатов при законодательном минимуме в 50 млн манатов.

Буфер составлял всего 3,27 млн манатов — около 6% сверх минимума. Мы описывали это как «маржу, тонкую как лезвие бритвы», добавив, что «один крупный корпоративный дефолт или регуляторная проверка могут обнулить буфер за одну ночь». Именно эта уязвимость сделала промедление с реорганизацией регуляторно нецелесообразным.

Второе — ловушка ликвидности. Банк держал около 216 млн манатов в кредитах со сроком погашения свыше пяти лет, фондируя их краткосрочными депозитами. Кумулятивный разрыв ликвидности по срокам до одного года достигал отрицательных 123 млн манатов. Это не банк, переживающий временные трудности. Это структурно нежизнеспособная модель фондирования.

Третье — стоимость фондирования. Банк направлял 58–60% валового процентного дохода на обслуживание депозитов — вынужденная премия за риск для привлечения средств в политически токсичный институт. Выйти на прибыльность при такой структуре затрат было практически невозможно.

Переменная Рамиза Мехтиева: финальная глава

В январском материале мы зафиксировали корреляцию между финансовой траекторией банка и политической карьерой Рамиза Мехтиева, руководившего Администрацией Президента с 1995 по октябрь 2019 года. 94% банка контролировали его невестка и родственники. Когда в октябре 2019 года Мехтиев покинул пост, банк в течение нескольких месяцев перешёл к убыткам.

Сегодняшняя реорганизация ставит точку в этой истории. Bank BTB прекращает существование как полноценный банковский институт ровно через шесть лет и пять месяцев после отставки человека, чьё политическое влияние, по всей видимости, и составляло его подлинный операционный актив.

Методологическое резюме

Этот случай — иллюстрация аналитического подхода FNIU. Мы не располагаем источниками в Центральном банке. Мы не получаем утечек от регулятора.

Наш инструментарий — публичная финансовая отчётность, пруденциальные данные и форензический анализ, который позволяет увидеть то, что скрывается за агрегированными показателями.

Bank BTB не играл значимой роли в банковской системе Азербайджана. Его история тем не менее показательна: она демонстрирует, как «административная премия» встраивается в финансовые показатели и как её исчезновение неизбежно проявляется в балансе — задолго до того, как регулятор принимает формальное решение.

Данные всегда говорят раньше.

