 Падение банка BTB: как наш анализ предсказал исход за 7 недель до решения Центробанка АР | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Экономика

Падение банка BTB: как наш анализ предсказал исход за 7 недель до решения Центробанка АР

First News Intelligence Unit12:51 - Сегодня
Падение банка BTB: как наш анализ предсказал исход за 7 недель до решения Центробанка АР

6 марта 2026 года Центральный банк Азербайджана одобрил реорганизацию Bank BTB и его преобразование в небанковскую кредитную организацию (НБКО).

Согласно официальному сообщению регулятора, решение принято на основании обращения самого банка. Депозиты физических и юридических лиц будут переданы Международному банку Азербайджана (ABB) — крупнейшему банку страны по объёму активов. Туда же перейдут права требований по кредитам и иным обязательствам клиентов BTB.

Новость пришла буднично. Для тех, кто читал наш материал от 19 января 2026 года, она не стала неожиданностью.

Что мы писали в январе

В материале «Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности», опубликованном семью неделями ранее, 19 января 2026 г., FNIU на основе форензического анализа аудированной финансовой отчётности банка за 2015–2024 годы и квартальных пруденциальных отчётов вплоть до IV квартала 2025 года сформулировал два возможных сценария для банка.

Просматриваются два сценария. В первом — более крупный банк приобретает BTB, ликвидируя или списывая унаследованный кредитный портфель.

Во втором — банк продолжает медленное сжатие по мере постепенного погашения долгосрочных ипотек и в итоге сдаёт лицензию, когда кредитный портфель станет слишком мал, чтобы покрывать постоянные издержки.

Что произошло на самом деле

Реальность оказалась гибридом обоих сценариев с характерной регуляторной спецификой. Поглощения в классическом смысле не случилось — BTB не был куплен. Добровольной сдачи лицензии в конце долгого цикла погашения ипотек не произошло.

Регулятор применил инструмент реорганизации, фактически ускорив логику второго сценария: банк лишается полноценного банковского статуса, его обязательства и кредитный портфель передаются ABB, а сам институт продолжает существование в редуцированной форме НБКО.

По существу, это управляемое сжатие под надзором ЦБА — именно то, что наш анализ описывал как неизбежный вектор движения.

Почему прогноз оказался точным

Наш вывод строился не на инсайдерской информации, а на данных, открыто публикуемых самим банком и регулятором. Три структурных наблюдения определили направление анализа.

Первое — буфер капитала.

По состоянию на IV квартал 2025 года Bank BTB отчитался о регуляторном капитале в 53,27 млн манатов при законодательном минимуме в 50 млн манатов.

Буфер составлял всего 3,27 млн манатов — около 6% сверх минимума. Мы описывали это как «маржу, тонкую как лезвие бритвы», добавив, что «один крупный корпоративный дефолт или регуляторная проверка могут обнулить буфер за одну ночь». Именно эта уязвимость сделала промедление с реорганизацией регуляторно нецелесообразным.

Второе — ловушка ликвидности. Банк держал около 216 млн манатов в кредитах со сроком погашения свыше пяти лет, фондируя их краткосрочными депозитами. Кумулятивный разрыв ликвидности по срокам до одного года достигал отрицательных 123 млн манатов. Это не банк, переживающий временные трудности. Это структурно нежизнеспособная модель фондирования.

Третье — стоимость фондирования. Банк направлял 58–60% валового процентного дохода на обслуживание депозитов — вынужденная премия за риск для привлечения средств в политически токсичный институт. Выйти на прибыльность при такой структуре затрат было практически невозможно.

Переменная Рамиза Мехтиева: финальная глава

В январском материале мы зафиксировали корреляцию между финансовой траекторией банка и политической карьерой Рамиза Мехтиева, руководившего Администрацией Президента с 1995 по октябрь 2019 года. 94% банка контролировали его невестка и родственники. Когда в октябре 2019 года Мехтиев покинул пост, банк в течение нескольких месяцев перешёл к убыткам.

Сегодняшняя реорганизация ставит точку в этой истории. Bank BTB прекращает существование как полноценный банковский институт ровно через шесть лет и пять месяцев после отставки человека, чьё политическое влияние, по всей видимости, и составляло его подлинный операционный актив.

Методологическое резюме

Этот случай — иллюстрация аналитического подхода FNIU. Мы не располагаем источниками в Центральном банке. Мы не получаем утечек от регулятора.

Наш инструментарий — публичная финансовая отчётность, пруденциальные данные и форензический анализ, который позволяет увидеть то, что скрывается за агрегированными показателями.

Bank BTB не играл значимой роли в банковской системе Азербайджана. Его история тем не менее показательна: она демонстрирует, как «административная премия» встраивается в финансовые показатели и как её исчезновение неизбежно проявляется в балансе — задолго до того, как регулятор принимает формальное решение.

Данные всегда говорят раньше.

* * *

First News Intelligence Unit (FNIU) — аналитическое подразделение редакции 1news.az, специализирующееся на исследованиях финансового сектора и экономики Азербайджана.

Читайте по теме:

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

🌐Этот материал на других языках:

The fall of Bank BTB: How our analysis predicted the outcome 7 weeks before the Central Bank's decision

Bank BTB-nın süqutu: təhlilimiz Mərkəzi Bankın qərarından 7 həftə əvvəl nəticəni necə proqnozlaşdırdı

Поделиться:
451

Актуально

В мире

Пезешкиан принес извинения соседним странам

Экономика

Падение банка BTB: как наш анализ предсказал исход за 7 недель до решения ...

Xроника

Ильхам Алиев выразил благодарность Президенту Словакии

Экономика

Цена барреля Azeri Light достигла почти $95

Экономика

Падение банка BTB: как наш анализ предсказал исход за 7 недель до решения Центробанка АР

Цена барреля Azeri Light достигла почти $95

Министр иностранных дел Судана позвонил Джейхуну Байрамову

«Банк BTB» будет преобразован в НБКО

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Цена азербайджанской нефти превысила 86 долларов

«Банк BTB» будет преобразован в НБКО

«Восьмерка» ОПЕК+ нарастит добычу нефти на 206 тыс. б/с с апреля

FT: продолжительный конфликт в Иране может повысить цены на нефть до $100 за баррель

Последние новости

ЦАХАЛ заявил о серии ударов по военным объектам «Хезболлах»

Сегодня, 13:40

Иран предостерег европейцев от вмешательства в конфликт

Сегодня, 13:32

Международные аэропорты Дубая частично возобновили работу - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Сегодня, 13:16

Падение банка BTB: как наш анализ предсказал исход за 7 недель до решения Центробанка АР

Сегодня, 12:51

В Баку племянница украла у тёти крупную сумму денег

Сегодня, 12:23

В Стамбуле женщина погибла, упав с Галатской башни

Сегодня, 12:13

8 марта в центрах ASAN xidmət и ASAN kommunal будет нерабочий день

Сегодня, 12:05

В Иране пригрозили американским военным в Ормузском проливе

Сегодня, 12:02

Власти Катара повысили уровень угрозы безопасности в Дохе

Сегодня, 11:54

Пакистанца обвинили в сговоре с Ираном с целью убийства Трампа

Сегодня, 11:52

Пезешкиан принес извинения соседним странам

Сегодня, 11:42

Временный руководящий совет Ирана постановил не атаковать соседние страны

Сегодня, 11:39

Иран отверг требования США о безоговорочной капитуляции

Сегодня, 11:35

КСИР ударил по нефтяному танкеру в Ормузском проливе

Сегодня, 11:29

ЦАХАЛ сообщила об ударе по иранскому объекту с баллистическими ракетами

Сегодня, 11:14

Из Ирана через Азербайджан эвакуированы более 1700 человек

Сегодня, 10:53

Главы МИД Азербайджана и Туркменистана обсудили атаку иранских дронов на Нахчыван

Сегодня, 10:45

Скончалась директор Торговой палаты США в Азербайджане

Сегодня, 10:25

Ильхам Алиев поблагодарил Токаева за осуждение атак Ирана на Нахчыван

Сегодня, 10:22

Дорожная полиция предупредила водителей

Сегодня, 10:05
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50