Около 60 кг наркотиков изъято в Азербайджане за вчерашний день

В Азербайджане за 6 марта зарегистрирован 31 случай, имеющий отношение к незаконному обороту наркотических веществ.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Отмечается, в результате оперативно-разыскных мероприятий, осуществленных сотрудниками правоохранительных органов, 6 марта были обнаружены и конфискованы наркотические вещества общей массой свыше 58,4 кг.

Помимо этого, за прошедшие сутки было зафиксировано 11 случаев, связанных с выявлением и конфискацией незаконно хранившихся единиц оружия и боеприпасов.

Источник: Report