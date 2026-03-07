Аллахшукюр Пашазаде примет участие на ифтаре в Риме

Председатель Управления мусульман Кавказа, шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде завтра отправится с визитом в Рим, где примет участие в ифтаре в рамках Рамазана.

Как сообщили в УМК, мероприятие пройдет 9 марта в столице Италии по инициативе посольства Азербайджана при Святом Престоле и УМК.

В ифтаре примут участие руководители религиозных конфессий Азербайджана. Святой Престол на мероприятии представит государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, представляющий Папу Римского Льва XIV.

Такэе ожидается участие многочисленных представителей дипломатических миссий, аккредитованных в Италии и при Святом Престоле, представителей государственных структур, религиозных и общественных кругов.

Источник: Report