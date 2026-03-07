ЦАХАЛ заявил о серии ударов по военным объектам «Хезболлах»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась о серии ударов по оружейным складам и военным объектам шиитского движения "Хезболлах" и двум командирам сил специального назначения этой организации "Радван" на юге Ливана и в районе Бекаа.

"Армия обороны Израиля завершила очередную волну ударов по ракетным установкам, складам оружия и другим военным объектам "Хезболлах" в различных районах южного Ливана и в долине Бекаа. Кроме того, на юге Ливана были нанесены удары по двум командирам спецназа "Радван" в двух командных центрах "Хезболлах", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Источник: ТАСС