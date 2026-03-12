Пашинян: Руководство ААЦ возглавляет в Армении «партию войны»

Руководство Армянской Апостольской Церкви возглавляет в Армении «партию войны».

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге.

«Я прихожу на литургию и слышу там заявления о Республике Арцах, что означает призыв к конфликту. Как мы будем его разрешать? Если мы выдвинем свои темы, Азербайджан выдвинет свои - они будут развиваться, столкнутся и превратятся в войну», - заявил Пашинян.

Он также подчеркнул, что церковь оказывает влияние на широкие слои общества в стране, однако, по его мнению, сама управляется извне – «по каналам КГБ», что, как отметил премьер, создает угрозу госбезопасности.

Читайте по теме:

Пашинян уволил директора музея «геноцида армян» из-за упоминания «арцаха» при Вэнсе