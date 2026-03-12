 Пашинян: Руководство ААЦ возглавляет в Армении «партию войны» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Пашинян: Руководство ААЦ возглавляет в Армении «партию войны»

First News Media14:00 - Сегодня
Пашинян: Руководство ААЦ возглавляет в Армении «партию войны»

Руководство Армянской Апостольской Церкви возглавляет в Армении «партию войны».

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге.

«Я прихожу на литургию и слышу там заявления о Республике Арцах, что означает призыв к конфликту. Как мы будем его разрешать? Если мы выдвинем свои темы, Азербайджан выдвинет свои - они будут развиваться, столкнутся и превратятся в войну», - заявил Пашинян.

Он также подчеркнул, что церковь оказывает влияние на широкие слои общества в стране, однако, по его мнению, сама управляется извне – «по каналам КГБ», что, как отметил премьер, создает угрозу госбезопасности.

Читайте по теме:

Пашинян уволил директора музея «геноцида армян» из-за упоминания «арцаха» при Вэнсе

Поделиться:
213

Актуально

Мнение

Азербайджан - ЕС: партнерство нового уровня в геополитике и экономике Евразии

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 10 градусов тепла

Xроника

Президент Ильхам Алиев встретился с членом Президиума Боснии и Герцеговины - ФОТО

Xроника

Президент Ильхам Алиев выступил на открытии XIII Глобального Бакинского форума - ...

В мире

ЦАХАЛ заявил об атаке на объект атомной программы Ирана в Тегеране

Пашинян: Руководство ААЦ возглавляет в Армении «партию войны»

Пашинян: События в Иране могут сказаться на сроках реализации TRIPP

WhatsApp запускает функцию, которая точно понравится родителям - ФОТО

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

КСИР: «Пезешкиан совершил ошибку, заявив, что нападений на соседние страны не будет»

Минобороны Турции о подбитой в ее небе иранской ракете - ОБНОВЛЕНО

Трамп предупредил о готовящемся серьезном ударе по Ирану

Турция выяснила место запуска ракет из Ирана

Последние новости

Азербайджан будет сотрудничать с ОАЭ в области обмена правительственным опытом

Сегодня, 15:07

В Азербайджане создание материалов с помощью ИИ без разрешения человека будет наказываться законом

Сегодня, 15:02

ЦАХАЛ заявил об атаке на объект атомной программы Ирана в Тегеране

Сегодня, 14:55

В Азербайджане водятся штрафы за телесные наказания детей

Сегодня, 14:50

За создание этого с помощью ИИ в Азербайджане грозит до 7 лет тюрьмы

Сегодня, 14:15

Пашинян: Руководство ААЦ возглавляет в Армении «партию войны»

Сегодня, 14:00

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 10 градусов тепла

Сегодня, 13:57

Пашинян: События в Иране могут сказаться на сроках реализации TRIPP

Сегодня, 13:52

WhatsApp запускает функцию, которая точно понравится родителям - ФОТО

Сегодня, 13:48

Шарль Мишель: ЕС должен защищать международное право и демократические принципы

Сегодня, 13:43

В Азербайджане изменят порядок вручения протоколов за неправильную парковку

Сегодня, 13:40

В Азербайджане планируют штрафовать и арестовывать за попрошайничество

Сегодня, 13:38

Пашинян уволил директора музея «геноцида армян» из-за упоминания «арцаха» при Вэнсе

Сегодня, 13:22

Азербайджан - ЕС: партнерство нового уровня в геополитике и экономике Евразии

Сегодня, 13:17

Пашинян считает, что большинство граждан Армении из РФ проголосуют за правящую партию

Сегодня, 13:13

Первый вице-президент Коста-Рики – о роли Глобального Бакинского форума

Сегодня, 13:08

Представитель ООН высоко оценила мирные усилия Президента Ильхама Алиева

Сегодня, 13:05

Бинали Йылдырым: Геополитическая раздробленность повышает значимость Зангезурского коридора

Сегодня, 13:02

Международный аэропорт Кувейта подвергся атаке БПЛА

Сегодня, 13:00

«Женщина, меняющая стереотипы за рулём» - история водителя Bolt и предпринимателя Гюльнар Казымзаде - ФОТО

Сегодня, 12:53
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50