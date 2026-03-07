Джейхун Байрамов обсудил с Генсеком ОТГ атаки иранских дронов на Нахчыван - ОБНОВЛЕНО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Стамбуле с генеральным секретарем ОТГ Кубанычбеком Омуралиевым в рамках неформального заседания Совета министров иностранных дел организации.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно текущей ситуации в сфере безопасности на Ближнем Востоке и наблюдаемой в регионе эскалации.

Были осуждены атаки дронов, осуществленные с территории Исламской Республики Иран против территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана, было отмечено, что эти действия не только противоречат нормам и принципам международного права, но и способствуют нарастанию напряжённости в регионе.

Было подчёркнуто, что в условиях растущей геополитической напряжённости и международной обстановки в сфере безопасности укрепление солидарности и координации в рамках ОТГ приобретает особое значение.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с Генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбеком Омуралиевым атаки иранских дронов на Нахчыван.

Согласно информации, в ходе обсуждений была подчеркнута региональная ситуация в сфере безопасности, а также важность дальнейшего укрепления координации между тюркскими государствами и развития практического сотрудничества.

Отметим, что сегодня в Стамбуле состоится неформальное заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).

