МИД России прокомментировал атаку иранских дронов на Нахчыван

Россия призывает Иран и Азербайджан воздержаться от непродуманных шагов и не создавать новые разделительные линии в регионе.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с атакой дронов на Нахчыван, передает ТАСС.

"Что касается напряженности, возникшей между Азербайджаном и Ираном, то мы призываем обе стороны - наших стратегических партнеров - проявлять максимальное благоразумие, воздерживаться от непродуманных шагов и не создавать новые разделительные линии в регионе в ущерб принципу добрососедства. В столь напряженной обстановке крайне важно тщательно проверять все обстоятельства любых событий, способных привести к еще большей эскалации", - отметила дипломат.