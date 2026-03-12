WhatsApp запускает функцию, которая точно понравится родителям - ФОТО

WhatsApp - это простой, конфиденциальный и надежный сервис, которому доверяет большое количество семей.

«Проанализировав отзывы семей и экспертов, мы внедряем новые аккаунты под управлением родителя, который позволят родителям или опекунам настраивать WhatsApp для детей, не достигших подросткового возраста. С помощью новых элементов управления функционал WhatsApp можно ограничить сообщениями и звонками», - отмечается в официальном блоге WhatsApp.

Чтобы приступить к настройке аккаунтов, родителю потребуется собственный телефон и устройство, приобретенное для члена семьи. После этого родитель или опекун будет управлять этими аккаунтами и сможет решать, с кем их владельцы могут общаться и в каких группах состоять. Кроме того, родители могут просматривать запросы на переписку от неизвестных контактов и управлять настройками конфиденциальности аккаунта.

Подчеркивается, что доступ к новым настройкам и элементам родительского контроля на управляемом устройстве будет ограничен PIN-кодом родителя - только родители могут просматривать и изменять настройки конфиденциальности, что позволяет им управлять контентом, который видят их дети.

«Все личные переписки конфиденциальны и защищены сквозным шифрованием. Никто, даже WhatsApp, не может получить к ним доступ. Мы предоставляем больше инструментов и статистики для родителей, в частности, по группам. Более подробная информация приведена здесь» - отмечается в официальном блоге WhatsApp, где подчеркивается, что в ближайшие месяцы сервис будет постепенно внедрять аккаунты под управлением родителя.

Чтобы узнать больше о настройке аккаунта под управлением родителя, пройдите по ссылке.