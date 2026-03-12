Пашинян: События в Иране могут сказаться на сроках реализации TRIPP

Сроки реализации проекта "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) могут затянуться из-за событий в Иране.

Такое мнение высказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Очевидно, что у администрации США, по крайней мере сегодня, TRIPP не в числе приоритетов, потому что видим, что творится и чем они заняты. К сожалению, высока вероятность, что это повлияет на процесс в контексте времени. Сейчас правительство США сконцентрировано на этой проблеме, но, если выяснится, что не скажется - еще лучше", - сказал он на брифинге.

В феврале Пашинян сообщал, что технико-экономическая оценка проекта уже началась. Также он отмечал, что Ереван готовится в ближайшее время направить партнерам из США проект соглашения по этому проекту.

8 августа прошлого года по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

Источник: ТАСС