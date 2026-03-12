Погода на пятницу: В Баку ожидается до 10 градусов тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 13 марта.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами с прояснениями, преимущественно без осадков. Однако утром в отдельных районах возможен небольшой моросящий дождь.

Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит +2…+5 °C, днём +7…+10 °C. Атмосферное давление понизится с 772 до 769 мм рт. ст.

Относительная влажность ночью 70–75 %, днём 60–65 %.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Местами ожидается туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит +2…+6 °C, днём +9…+14 °C; в горах ночью −5…−10 °C, днём от −2 °C до +3 °C.