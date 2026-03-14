Azərbaycanca
В мире

США в ходе удара по острову Харг уничтожили склады с ракетами и минами

First News Media13:52 - Сегодня
Вооруженные силы США в ходе ракетно-бомбового удара по острову Харк уничтожили военные склады.

Об этом со ссылкой на американские военные источники сообщил телеканал CNN.

По его данным, целями ударов стали подземные бункеры для хранения ракет, склады с морскими минами и другая военная инфраструктура. Собеседник телеканала подчеркнул, что атака была масштабной, но нефтяная инфраструктура не была затронута.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что американские силы нанесли мощный удар по военным объектам на острове Харг. По его словам, бомбардировке подверглись только военные цели. Американский лидер сказал, что «решил не уничтожать нефтяную инфраструктуру на острове».

Вслед за этим иранское агентство Fars сообщило, что нефтяная инфраструктура острова Харг, на котором расположен один из крупнейших иранских экспортных нефтяных терминалов, не получила повреждений. По его данным, удары были нанесены по оборонительным сооружениям, морской базе, аэропорту и вертолетному ангару на Харге.

Источник: ТАСС

Поделиться:
298

Все новости
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Новруз - это время триумфального возрождения природы и символ великих традиций, когда дома наполняются ароматами пряной шекербуры и нежной пахлавы. Для13 / 03 / 2026, 15:50
