Хакан Фидан: Пока нет условий для возобновления официальных переговоров между Ираном и США

Глава МИД Турции Хакан Фидан считает, что в настоящий момент нет условий для возобновления официальных переговоров между Ираном и США, но Тегеран может быть готов к контактам по закрытым каналам.

Об этом сообщило агентство Associated Press, побеседовавшее с турецким министром.

По его словам, нынешние "условия не особенно благоприятствуют" дипломатии, так как иранцы "чувствуют себя преданными" после того, как США дважды атаковали их во время переговоров. Вместе с тем глава турецкого МИД предположил, что Тегеран "открыт для разумной дипломатии по закрытым каналам".

