 В Армении запретили выезд из страны экс-президенту Роберту Кочаряну - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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В Армении запретили выезд из страны экс-президенту Роберту Кочаряну - ВИДЕО

First News Media23:45 - 14 / 06 / 2026
В Армении запретили выезд из страны экс-президенту Роберту Кочаряну - ВИДЕО

Власти Армении запретили выезд из страны экс-президенту страны, главе оппозиционного блока "Армения" Роберту Кочаряну.

"В аэропорту "Звартноц" Роберту Кочаряну без объяснения каких-либо причин запретили вылет из страны", - сказал глава офиса экс-президента Баграт Микоян армянским СМИ.

Ранее в воскресенье офис Кочаряна заявил о его планах выехать из республики на три дня. Отмечалось, что визит носит личный характер, был запланирован давно и отложен из-за напряженного предвыборного графика.

Между тем, премьер-министр Армении Никол Пашинян в видеообращении в соцсети заявил, что главы трех оппозиционных сил - глава ГК "Ташир" Самвел Карапетян, экс-президент Армении Роберт Кочарян и бизнесмен Гагик Царукян "будут сломлены".

"Еще во время предвыборной кампании я говорил, что вы будете мечтать о возможности сбежать из Армении, но такой возможности у вас не будет", - заявил Пашинян.

Он отметил, что "не забыт" также экс-президент Армении Серж Саргсян.

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