Шесть оппозиционных блоков и партий Армении признали выборы нелегитимными

Блоки "Армения" и "Сильная Армения", а также партии "Процветающая Армения", "Просвещенная Армения", "Армянский национальный конгресс" и "Национально-демократический полюс" приняли совместное заявление, согласно которому прошедшие 7 июня парламентские выборы признаются ими как нелегитимные.

"Отмеченные силы, подписываясь под данным заявлением, четко фиксируют, что итоги выборов не могут служить основанием для формирования легитимной и обладающей доверием народа власти. Полная ответственность за дальнейшую эскалацию в стране полностью лежит на Николе Пашиняне и его администрации", - заявил представитель "Сильной Армении" Арам Вардеванян.

Источник: ТАСС