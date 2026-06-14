Состоялся телефонный разговор Трампа и Зеленского

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.

Факт разговора подтвердил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин, передает "Европейская правда".

По его словам, это был "довольно содержательный разговор обо всем – от поздравления с днем рождения до дипломатии и войны/мира".

Литвин добавил, что разговор длился 30-35 минут, "может чуть больше".

Как известно, 14 июня Дональд Трамп празднует свое 80-летие.