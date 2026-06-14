Начинается визит высокопоставленных представителей Ватикана в Азербайджан

Префект Дикастерии межрелигиозного диалога Ватикана кардинал Джон Джейкоб Кувакад и сопровождающий его глава Исламского бюро Дикастерии межрелигиозного диалога Ватикана отец Лоран Базанез с завтрашнего дня будут находиться с недельным визитом в Азербайджане.

Об этом сообщил посол Святого Престола (Ватикана) в Азербайджане, Турции и Туркменистане, апостольский нунций архиепископ Марек Сольчинский.

Посол М. Сольчинский, отметив, что отношения между Азербайджаном и Ватиканом являются примером для мира, подчеркнул, что верит в то, что визит, который начнётся завтра по приглашению главы Управления мусульман Кавказа Аллахшукюра Пашазаде, также создаст новые возможности для сотрудничества:

"Азербайджан помогает в реставрации многих произведений искусства и исторических зданий Ватикана. Наши связи находятся на очень хорошем уровне. Поэтому мы часто встречаемся, реализуем совместные проекты. У нас есть и новые планы, проекты. Наши отношения динамичны и развиваются в зависимости от обстоятельств и возникающих возможностей".

Отметим, что визит префекта-кардинала Дикастерии межрелигиозного диалога Ватикана и главы Исламского бюро Дикастерии межрелигиозного диалога Ватикана в Азербайджан продлится до 19 июня. Гостей будет сопровождать посол Азербайджана в Ватикане Ильгар Мухтаров.

В рамках визита предусмотрено посещение ими Католической церкви в Баку, Албанских храмов в Габале и Шеки, "Дома толерантности" в Ичеришехер, мечети Гейдара в Баку, а также встречи с представителями общественности и депутатами Милли Меджлиса.

Источник: Репорт