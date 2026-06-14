Азербайджанский шахматист стал чемпионом международного турнира

В Узбекистане близится к завершению традиционный международный шахматный турнир UzChess Cup.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, накануне последнего тура стал известен победитель в секции Challenge. Набрав максимальное количество очков за 7 туров, чемпион Азербайджана Мухаммед Мурадлы обеспечил себе первое место. Имеющий в своем активе 7 очков М. Мурадлы завтра в последнем туре сразится с узбекским шахматистом Джахонгиром Вахидовым.

Независимо от результата, Мухаммед Мурадлы сохранит за собой первую строчку в соревновании.