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Трамп: Израиль не должен был атаковать пригород Бейрута

First News Media19:25 - Сегодня
Трамп: Израиль не должен был атаковать пригород Бейрута

Президент США Дональд Трамп заявил, что атака Израиля на пригород Бейрута не должна была начинаться в день возможного достижения мирного соглашения с Ираном.

"Сегодняшняя утренняя атака на Бейрут не должна была произойти, особенно в такой важный день, когда мы так близки к мирному соглашению с Ираном", - написал он в воскресенье в соцсети Truth Social.

По его словам, "Израиль имеет право защищать себя от угроз, однако атака, на которую он отвечал, была очень небольшой и незначительной: никто не пострадал, не был ранен или убит, и она не должна сорвать этот важный процесс".

Трамп отмерил, что "мы очень близки к соглашению, которое принесет мир в регион, включая Ливан, и все стороны должны прекратить эскалацию".

"Израилю не следует больше наносить удары где-либо в Ливане, но также не должно быть больше атак против Израиля со стороны каких-либо других участников, включая "Хезболлу", - подчеркнул Трамп.

Он убежден, что "это может стать началом долгого и прекрасного мира". "Давайте не разрушим этот шанс!" - заключил американский президент.

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