При столкновении двух вертолетов в Бразилии погибли американский певец и известный блогер

Американский исполнитель Оливер Три Никелл, известный под псевдонимом Оливер Три, погиб на 33-м году жизни в результате столкновения двух вертолетов в западной части Рио-де-Жанейро.

Об этом сообщил местный портал G1, передает ТАСС.

По его информации, пожарная служба была вызвана на место происшествия в 08:59 по местному времени (14:59 по мск). Очевидцы сообщили, что вертолеты столкнулись в воздухе и упали на парковку, после чего один из них взорвался.

G1 сообщает, что на борту также находились аргентинский видеоблогер Гаспар Прим, бразильский продюсер Лукас Брито Чавес и аргентинский режиссер музыкальных клипов Лукас Виньяле. Никто из них не выжил.