Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что глава государства Дональд Трамп еще не обсуждал с ним возможность выдвижения его кандидатуры на президентских выборах в США в 2028 году.

Журналист телеканала CBS News спросил Вэнса, не считает ли он, что Трамп уклоняется от того, чтобы публично поддержать его кандидатуру. "Это не уклонение, и это не позитивно или негативно, просто он как бы <...> говорит об этом, <...> о том, как мы можем обеспечить успех, что это значит для будущего".

"Не сомневаюсь, что президент США будет всячески поддерживать любое мое окончательное решение, но мы просто еще не обсуждали, каким оно будет", - добавил он.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что считает Вэнса и госсекретаря Марко Рубио идеальными кандидатами для управления страной после его президентского срока.

Источник: ТАСС