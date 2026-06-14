Партия Пашиняна получила право для принятия конституционных законов, но без внесения изменений в Конституцию

Правящая в Армении партия "Гражданский договор" Никола Пашиняна получила 64 из 105 мандатов в парламенте республики - конституционное большинство в 3/5 голосов.

"Гражданский договор" получает 61 мандат плюс 3 мандата представителей национальных меньшинств, в том числе и русской общины, "Сильная Армения" - 28 мандатов плюс 1 мандат от представителя нацменьшинства, блок "Армения" - 12 мандатов", - заявил председатель Центральной избирательной комиссии Ваагн Овакимян на ее заседании, передает ТАСС.

Таким образом, правящая партия премьера Никола Пашиняна получает не только право единоличного формирования правительства, но и 3/5 голосов для принятия конституционных законов, однако, у нее нет квалифицированного большинства в 2/3 голосов, необходимого для внесения изменений в Конституцию Армении.

Данного результата "Гражданскому договору" удалось добиться благодаря тому, что оппозиционная партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна в итоге не смогла получить 4% голосов (набрав 3,9893%), что дало бы ей 5 мандатов в законодательном органе.