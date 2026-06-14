ЧМ-2026: Сборная Германии разгромила команду Кюрасао со счетом 7:1

Сборная Германии со счетом 7:1 разгромила команду Кюрасао Сборная Германии со счетом 7:1 обыграла команду Кюрасао в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Хьюстоне.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Феликс Нмеча (6-я минута), Нико Шлоттербек (38), Кай Хаверц (45+5, с пенальти, 88), Джамал Мусиала (47), Натаниэль Браун (68), Дениз Ундав (78). У проигравших отличился Ливано Комененсия (21).

Сборная Кюрасао провела первый матч на чемпионатах мира по футболу. Главным тренером команды является бывший наставник сборной России и петербургского "Зенита" Дик Адвокат. Сборная Кюрасао представляет страну с наименьшим количеством жителей в истории чемпионатов мира.

Команда Германии набрала 3 очка и занимает 1-е место в группе Е. В этом же квартете выступают сборные Эквадора и Кот-д'Ивуара. Их встреча состоится в ночь на 15 июня.

В следующем туре немцы 20 июня сыграют с командой Кот-д'Ивуара. Сборная Кюрасао встретится с эквадорцами.

Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 команд. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.