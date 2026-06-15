Золотая страница истории: Азербайджан отмечает День национального спасения

Сегодня Азербайджан отмечает День национального спасения - одну из самых знаменательных и судьбоносных дат в своей истории, золотыми буквами вписанную в летопись нашей государственности.

День национального спасения имеет особое общественно-политическое и историческое значение. Он вошел в историю как день подлинного спасения азербайджанского народа, став символом сохранения государственности, национального единства и начала нового этапа развития нашей страны.

Создатель этой славной страницы истории - общенациональный лидер Гейдар Алиев, сыгравший исключительную роль в сохранении, укреплении и развитии независимого Азербайджана.

Возвращение великого лидера к руководству страной 15 июня 1993 года спасло Азербайджан от глубокого общественно-политического и экономического кризиса. В стране были восстановлены стабильность и порядок, заложен прочный фундамент для дальнейшего развития. Были заложены основы государственности, создана регулярная армия, достигнут режим прекращения огня, начались переговоры по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Азербайджан установил международные связи, началась интеграция страны в мировое сообщество. С ведущими нефтяными компаниями мира был подписан исторический «Контракт века», который, обеспечив приток в страну крупных иностранных инвестиций, привел к возрождению азербайджанской экономики. Во всех сферах жизни страны начались глубокие реформы.

Самой заветной мечтой великого лидера было видеть Азербайджан целостным, сильным государством. Его мечта стала реальностью. Под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева доблестная Азербайджанская армия, основы которой были заложены общенациональным лидером, одержала историческую Победу в Отечественной войне, освободив родные земли от оккупации и полностью восстановив территориальную целостность и государственный суверенитет страны. Великая Победа в Отечественной войне, как и все последующие успехи независимого Азербайджана, берет свое начало именно с Дня национального спасения. Сегодня наш народ отмечает этот знаменательный день как народ-победитель, с особым воодушевлением, чувством национальной гордости и верой в будущее.

Имя Гейдара Алиева - великого государственного деятеля, посвятившего жизнь Родине и народу, навсегда вписано в историю как архитектора и созидателя независимого Азербайджана. Выдающаяся политическая мудрость, стратегическое мышление, несгибаемая воля и беззаветная преданность своему народу сделали Гейдара Алиева лидером азербайджанцев всего мира, а его жизненный путь стал ярким примером самоотверженного служения Отечеству и национальным интересам.