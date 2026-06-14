Путин поздравил Трампа с 80-летием, заодно обсудив с ним "ключевые темы международной ситуации"
Президент РФ Владимир Путин поздравил президента США Дональда Трампа по телефону с 80-летием, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Беседа носила дружеский и откровенный характер и продолжалась около часа", — сказал Ушаков журналистам по итогам телефонного разговора Путина и Трампа.
Трамп был тронут звонком Путина, поскольку тот первым из зарубежных лидеров поздравил его с юбилеем, сообщил Ушаков.
"Дональд Трамп был тронут сказанным Путиным, поблагодарил, заметив, что Владимир Путин первым из всех иностранных лидеров позвонил ему в Белый дом", — рассказал Ушаков.
Он также отметил, что общение двух лидеров проходило "неформально и не без доли юмора".
"Могу даже приоткрыть секрет, что цифра 80 не совсем симпатична Дональду Трампу, потому что он полон энергии и сил", — заметил помощник президента РФ.
"Что касается поздравлений, то эти поздравления звучали неформально и отражали характер личных отношений двух лидеров. Президент России не скрывал свое уважение к бойцовским качествам Дональда Трампа, способности держать удар, успешно преодолевать препятствия и настойчиво добиваться своих целей", — заявил Ушаков.
Он добавил, что президент РФ "направил и поздравительное послание, в котором также отметил незаурядные черты характера юбиляра, способствующие его успеху как человека и как политика".
Кроме того, Путин и Трамп обсудили "ключевые темы нынешней международной ситуации, вопросы развития двусторонних российско-американских отношений, возможные контакты представителей с обеих сторон".
Президенты РФ и США поговорили также о ситуации вокруг Ирана и готовящегося меморандума о взаимопонимании между США и Исламской Республикой.
"Дональд Трамп сказал, что договоренность близка и он рассчитывает, что итоги сложных, но в конце концов успешных переговоров могут быть обнародованы", — сказал Ушаков журналистам.
Путин высказал удовлетворенность тем, что американо-иранский конфликт, судя по всему, удается купировать.
"С нашей стороны высказывалось удовлетворение тем, что конфликт, который был способен поджечь весь регион и не только, удается, судя по всему, купировать", — сказал Ушаков.
Источник: Интерфакс