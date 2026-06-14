Ильхам Алиев поздравил Дональда Трампа с юбилеем

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту США Дональду Трампу по случаю его 80-летнего юбилея.

Как передает 1news.az, текст поздравительного письма опубликован на странице Президента Азербайджана в социальной сети X.

В поздравительном письме говорится:

"Уважаемый Президент Трамп,

С огромным удовольствием направляю Вам свои самые искренние поздравления со знаменательным юбилеем – 80-летием – и желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, а также дальнейших успехов и все более значительных достижений на Вашем выдающемся государственном поприще в качестве видного Лидера сильного и могущественного государства.

Вы сыграли незаменимую роль в установлении и углублении стратегического партнёрства между Азербайджаном и Соединёнными Штатами, и мы высоко это ценим. Подписание Хартии о стратегическом партнёрстве – инициированное в ходе нашей исторической встречи с Вами в Белом доме в августе прошлого года и завершённое шесть месяцев спустя в рамках визита Вице-президента США Джей Ди Вэнса в нашу страну – вывело азербайджано-американские отношения на качественно новый уровень. Это выдающееся достижение является ярким свидетельством Вашей непоколебимой воли и решимости. Мы выражаем Вам благодарность за то огромное значение, которое Вы придаёте развитию наших межгосударственных отношений, и за Вашу последовательную поддержку в этом направлении.

Мы также благодарны Вам за Вашу решимость в продвижении мирной повестки на Южном Кавказе. Трёхсторонняя совместная декларация, подписанная в Вашингтоне в Вашем присутствии, а также парафирование Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений с Арменией являются результатом Ваших последовательных усилий в деле миростроительства. Вместе с тем мы рассматриваем "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP), который обеспечит беспрепятственное сообщение между основной территорией Азербайджанской Республики и Нахчываном и станет частью Среднего коридора, как дополнительный вклад в развитие устойчивого мира и сотрудничества в регионе.

Уважаемый господин Президент,

Я придаю высочайшее значение личным отношениям, дружбе, глубокому уважению и доверию между нами и хотел бы выразить удовлетворение нашими продуктивными встречами и контактами за прошедший год, проходившими в атмосфере сердечности и искренности.

Взаимопонимание на высшем уровне создаёт прочную основу для углубления наших отношений в различных областях. Наша общая решимость развивать и укреплять азербайджано-американские отношения во всех сферах, в особенности в области торговли и экономики, инвестиций, энергетики, безопасности, транспортной связанности, технологий и других секторах, заслуживает высокой оценки.

Я уверен, что мы продолжим успешно осуществлять наши совместные усилия по дальнейшему углублению дружбы и надежного партнерства между Азербайджаном и Соединенными Штатами, а также по всестороннему расширению нашего плодотворного сотрудничества.

Выражая свое глубокое уважение и почтение, я вновь направляю Вам и Вашей семье самые тёплые пожелания и желаю Вам успехов в Вашей важной деятельности во имя процветания дружественного американского народа".