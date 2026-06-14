Женская сборная Азербайджана по баскетболу вышла в финал Кубка Европы

В столице Косово Приштине состоялись решающие матчи квалификации Кубка Европы по баскетболу 3x3 2026 года.

Женская сборная Азербайджана в полуфинале уверенно обыграла команду Косово со счетом 21:5.

В финальном матче азербайджанские баскетболистки встретились с победителем пары Ирландия — Кипр и одержали победу над Ирландией со счетом 21:20.

Благодаря этой победе команда обеспечила себе выход в финальную стадию Кубка Европы 2026, который пройдет 11–13 сентября в бельгийском Антверпене.

Ранее сборная Азербайджана победила Кипр (16:10) и Мальту (15:14).

Источник: Репорт