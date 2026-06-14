Трамп: Подписание меморандума между США и Ираном отложено

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписание меморандума между США и Ираном было отложено на несколько часов из-за ударов Израиля по объектам движения Хезболлах в Бейруте.

Об этом сообщил Axios.

Отмечается, что церемония должна была состояться в запланированное время, однако события на Ближнем Востоке привели к задержке подписания.

Трамп также отметил, что инцидент произошел незадолго до ожидаемого заключения соглашения и вызвал серьезные осложнения в процессе.